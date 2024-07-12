Коллеги сделали онлайн премьеру фильма "Крынки". Рекомендую к просмотру. Нужны ваши просмотры, лайки и репосты.

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Фильм КРЫНКИ. Libkos совместно с Укринформом презентуют документальный фильм.

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ОПИС: Історія про боротьбу за маленьке село на Херсонщині, від якого нічого не залишилося, крім згадки на мапі та короткого запису у Вікіпедії. Окуповане російськими військами з перших днів війни, невеличке село у мальовничій місцевості стало свідком неймовірного героїзму, звитяги, мужності морпіхів ЗСУ. Форсувавши Дніпро, провівши надскладну операцію невеликим бойовим складом, наші воїни зуміли утримати плацдарм "Кринки" в нереальних умовах, на цілковитій видноті у ворога, при безперервних обстрілах з усього можливого озброєння. Це фільм про те, як не тільки вижити, а й вибратись із пекла. Живі свідчення тих, хто бачив смерть і повернувся в життя.

Автори відео – українські фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови.

Режисура, монтаж, продюсування – головна редакція "Мультимедіа" "Укрінформ".

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