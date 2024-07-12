Живые свидетельства тех, кто видел смерть и вернулся в жизнь: в Украине показали фильм 'Крынки'. Видео

Состоялась премьера документального фильма "Крынки. Уничтоженные, но непокоренные". Офицер ВСУ, волонтер, военный журналист Мирослав Гай порекомендовал фильм к просмотру, отметив, что это история о борьбе за маленькое село на Херсонщине, от которого ничего не осталось, кроме упоминания на карте.

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Лента построена на видеоконтенте известных украинских фотокорреспондентов Константина и Влады Либеровых. Это общий проект Libkos и Укринформ.

"Форсировав Днепр, проведя сверхсложную операцию небольшим боевым составом, наши воины сумели удержать плацдарм "Крынки" в нереальных условиях, на полной видимости у врага, при непрерывных обстрелах из всего возможного вооружения. Это фильм о том, как не только выжить, но и выбраться из ада. Живые свидетельства тех, кто видел смерть и вернулся в жизнь", – отмечено в описании ленты.

Документальный фильм полностью построен на рассказах военных. В ленте есть уникальные кадры адских боев, эвакуации раненых на лодках, работа операторов FPV-подразделения Falcon, и вообще жизнь бойцов 126-й отдельной бригады ТРО 30-го корпуса морской пехоты в разрушенном поселке.

Как сообщал OBOZ.UA, появились новые детали операции по освобождению Змеиного, в том числе в этом помогло применение украинской САУ 2С22 "Богдана". Видео ее применения показал военный, блогер и волонтер Мирослав Гай.