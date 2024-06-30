Для поражения применили САУ 'Богдана': эксклюзивные детали операции по освобождению Змеиного. Видео

30 июня 2024 года исполняется два года с момента освобождения Силами обороны захваченного оккупантами острова Змеиный в Черном море. Бегство оккупантов с этого небольшого куска суши в Черном море площадью всего 17 га, к которому их принудили украинские воины, в российском минобороны назвали "шагом доброй воли".

Видео дня

Сейчас, спустя два года после тех событий, появились новые детали операции по освобождению Змеиного, в том числе в этом помогло применение украинской САУ 2С22 "Богдана". Видео ее применения показал военный, блогер и волонтер Мирослав Гай.

"Годовщина освобождения острова Змеиный. Имел честь быть задействованным в этой исторической операции. Для поражения острова с берега была применена украинская САУ Богдана, которая поразила российское ПВО и позволила применить другие средства поражения, что принудило россиян к "жесту доброй воли", – отметил он.

Гай рассказал, что непосредственному применению САУ "Богдана" предшествовала неделя подготовки и сплавы по притокам Дуная, после чего украинские воины смогли поставить систему на береговую линию в плавнях.

Это позволило поразить российскую систему ПВО с расстояния 36 км.

"Вот историческое видео, как оно было", – добавил Гай, опубликовав уникальные кадры.

Самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси стала первой украинской САУ, разработанной под калибр 155 мм, стандартный для стран НАТО. Первый прототип появился в 2018 году, а битва за Змеиный стала для "Богданы" боевым крещением.

В 2023 году САУ "Богдана" была официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины, с этого же года она серийно производится в нескольких вариантах на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7. На декабрь 2023 года было изготовлено около 30 серийных образцов с темпом производства до 6 единиц в месяц.

Обслуга гаубицы составляет 5 человек. При наличии автомата заряжания она может производить 6 выстрелов в минуту на расстояние от 780 м до 42 км для осколочно-фугасных снарядов и до 60 км для активно-реактивных снарядов.

Напомним, ранее в этот день ко второй годовщине освобождения Змеиного СБУ показала уникальные кадры операции.

Деоккупация Змеиного разрушила планы агрессора лишить Украину статуса морского государства. Во время этой операции украинские воины проявили высокий уровень слаженности и мужества.

При этом еще в марте этого года начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупационные войска не оставляют попыток вернуть под свой контроль остров Змеиный. Однако, по мнению главного разведчика, сделать это им не удастся.

В то же время Буданов неоднократно отмечал, что без возобновления контроля над островом Змеиный было бы невозможно ниикакое судоходство из портов Украины, а в этом случае Украину ожидала бы экономическая катастрофа.