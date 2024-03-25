Войска РФ регулярно пытаются снова захватить Змеиный: Буданов сказал, почему это невозможно
Российские оккупационные войска не оставляют попыток "вернуть" под свой контроль остров Змеиный. Им не удастся этого сделать, потому что выбить оттуда украинский гарнизон уже нереально.
Об этом в документальном проекте "ГУР. Битва за море" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что враг регулярно наносит ракетно-бомбовые удары.
"Несколько раз проходила информация и мы видели ее подтверждение – о проведении подобной операции, как мы в свое время проводили. Но не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", – подчеркнул глава ГУР.
По словам Буданова, оккупанты имеют собственные разработки морских дронов и пробовали их применять.
"Однажды мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них неудачные были. Техническая причина", – объяснил главный разведчик страны.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее Буданов рассказал, что ГУР помогает российским добровольцам из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона, действующих на территории России. Задача бойцов – помочь Украине отстоять территориальную целостность.
– Буданов также заявил, что ограниченная военная операция российских добровольцев в Белгородской и Курской областях страны-агрессора – это начало борьбы за их родную страну. Борьба повстанцев переходит в новую фазу – не только бороться против фашистского режима, но и объединить оппозиционные силы.
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