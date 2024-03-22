Буданов признался, какую роль играет ГУР в рейде российских добровольцев в РФ

Главное управление разведки помогает российским добровольцам из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона", действующих на территории России. Задача бойцов – помочь Украине отстоять территориальную целостность.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии "Суспільному". Он ответил очень лаконично и не стал вдаваться в детали.

"Поддерживаем, помогаем, советуем...", – сказал глава разведки.

На пресс-конференции 21 марта добровольцы сообщили, что цель №1 их рейда – помощь Силам обороны Украины, чтобы страна-агрессор проиграла в войне. Цель №2 – продолжить освободительный поход и поставить флаг РДК над кремлевской стеной.

"Соответственно, как Легион говорил: за каждый удар по Харькову мы будем наносить ответные удары по Белгороду. Поэтому наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться", – подчеркнул Барановский.

Ранее Буданов заявил, что рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях РФ – начало борьбы за их страну. Борьба повстанцев переходит в новую фазу – не только бороться против фашистского режима, но и объединить оппозиционные силы "в один мощный кулак и спасти страну от падения в пропасть".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Буданов заявлял, что российские повстанцы из легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые с оружием в руках воюют на территории РФ, не собираются останавливаться. Украина им будет помогать.

– Представители российских добровольческих формирований сообщили, что более чем за неделю боевых действий в Белгородской области российская армия потеряла более 1500 человек. Безвозвратные потери страны-террориста РФ составляют 651 человек, а санитарные – 980 человек.

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