"Наша операция будет продолжаться": в РДК прокомментировали удары по Белгороду и назвали свою конечную цель

Российские воины-добровольцы, которые на стороне Сил обороны Украины борются с оккупантами, утром 21 марта нанесли удары по Белгороду (РФ) в ответ на новую ракетную атаку агрессора по Украине. Основной целью рейдов на территорию России защитники назвали помощь ВСУ, а конечной – снесение режима диктатора Владимира Путина.

21 марта представители легиона "Свобода России" (Алексей Барановский, позывной "Лютик"), Русского добровольческого корпуса (Денис Никитин, White Rex) и Сибирского батальона (боец с позывным "Холод") выступили на совместной пресс-конференции. Прямую трансляцию вел YouTube-канал Ukrinform.

Защитники рассказали о своем новом рейде на территорию противника, который начался 12 марта и, по состоянию на 21-е число, продолжался.

Отвечая на вопрос о целях ограниченной военной операции в России, Никитин целью номер один назвал помощь Силам обороны Украины, чтобы страна-агрессор проиграла в войне.

"Цель номер два – это, безусловно, продолжить наш освободительный поход, водрузить знамя РДК над кремлевской стеной, над Белым домом [в Москве]. И, однозначно, деконструировать режим, который душит нашу родину уже в течение не одного десятка лет", – сказал представитель Русского добровольческого корпуса.

Сибирский батальон тоже хочет "демонтажа текущей российской власти". "У нас мнение единое. То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать", – подчеркнул воин в балаклаве с позывным "Холод".

"Коллеги абсолютно справедливо говорят... Безусловно, главная задача – это ликвидация путинского режима за границами Украины. А когда мы находимся на территории Украины, конечно, мы принимаем участие в обороне Украины. Задача – содействовать выходу на границы 1991 года", – заявил воин "Свободы России" Барановский.

Комментируя новый массированный обстрел оккупантами Украины, который ВС РФ совершили под утро 21 марта, Барановский сказал: "После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения Легиона "Свобода России" также нанесли удар ударными беспилотниками по Белгороду".

В результате на военном объекте противника ликвидировано девять военнослужащих страны-агрессора и пять членов путинских "добровольческих формирований".

"Соответственно как Легион говорил: за каждый удар по Харькову мы будем наносить удары в ответ по Белгороду. Так что наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться", – подчеркнул Барановский.

Как писал OBOZ.UA, более чем за неделю боевых действий в Белгородской области российская оккупационная армия потеряла 1500 человек. Безвозвратные потери страны-террориста РФ составляют 651 человек, а санитарные – 980.

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