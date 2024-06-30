Годовщина возвращения Змеиного: два года назад ВСУ выбили окупантов и освободили остров

Два года назад, 30 июня, Украина освободила остров Змеиный от оккупантов, вернув его под украинский флаг. Деокупация Змеиного разрушила планы агрессора лишить Украину статуса морского государства.

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Об этом напомнили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Во время этой операции украинские воины проявили высокий уровень слаженности и мужества.

Затопление ракетного крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года, уничтожение нескольких десантных кораблей и катеров противника, что в дальнейшем привело к нарушению логистики на Змеином – все это способствовало освобождению острова от захватчиков. Также немаловажную роль в этом играла наша морская авиация, в частности "Байракторы".

В течение июня вокруг острова шли ожесточенные бои. Ночью 30 июня, в результате проведения этапа военной операции по нанесению огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, российские войска после 126 дней оккупации вынуждены были поспешно эвакуировать остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

Утрата острова лишила оккупантов контроля над частью акватории Черного моря. 4 июля украинские военные высадились на острове и вернули на него украинский флаг.

Как вспоминают в ГНСУ, именно на Змеином прозвучала знаменитая во всем мире фраза украинского пограничника.

"Два года назад Силы обороны Украины выбили с острова оккупантов и вернули его под украинский флаг. Именно на Змеином прозвучала известная фраза украинского пограничника, указавшего направление российскому военному кораблю. Эти слова стали символом несокрушимости и смелости украинского народа и облетели весь мир. Помним, что Украина всегда выстоит перед любыми вызовами, как бы тяжело ни было, ведь ее защитники – настоящие герои", – пишут пограничники.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупационные войска не оставляют попыток "вернуть" под свой контроль остров Змеиный. Им не удастся этого сделать, потому что выбить оттуда украинский гарнизон уже нереально.

Кирилл Буданов заявлял, что без возобновления контроля над островом Змеиный было бы невозможно ни одно судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили.