'Цель №1 в случае контрнаступления': эксперт объяснил, почему оккупированный Крым освободить проще, чем Донбасс. Видео

Если у Украины будут соответствующие возможности, то освободить оккупированный Крым нашим Силам обороны будет легче, чем Донетчину и Луганщину. Различие между ними заключается в логистике – Донбасс связан со страной-агрессором РФ плотной сетью автомобильных и железных дорог.

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Ввиду этого всю логистическую сеть врага на этом направлении перерезать не удастся. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

С Крымом же ситуация иная – он связан с Россией двумя артериями: на севере это Перекоп и Чонгар (далее путь пролегает через оккупированные территории), а на востоке это Крымский мост, Крымская паромная переправа и, фактически, Керченский пролив. И эти две артерии можно перерезать.

"И россияне это понимают. Они рассчитывали, что это будет такой плацдарм для наступления на Украину, а в конце концов оказалось, что это такой чемодан без ручки, выбросить же нельзя. Поэтому и россияне понимают, что в случае контрнаступления Украины это цель номер один. Поэтому там строят мощные линии обороны, линии Суровикина и т.д. И скажу так, что действительно это лакомая цель, но для того, чтобы добраться до Крыма, нужно дойти еще до Чонгара и Перекопа. Так что это будет тяжело", – прогнозирует эксперт.

То, что Генеральный штаб ВСУ планирует такие операции, свидетельствует о том, что ни на какие компромиссы и капитуляции мы не пойдем.

Тем временем в генеральном штабе российской армии действительно понимают, что Крым может "отпасть". Об этом свидетельствует конфигурация системной обороны, которую они строят. Это, в частности, Перекопский вал на севере полуострова, "зубы дракона" вдоль пляжей и линии обороны на Керченском полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. У Киева был реалистичный план деоккупации Крыма, но он является военной тайной.

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