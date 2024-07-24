'Мы сделаем все возможное': Сырский высказался о деоккупации Крыма и возвращении границ 1991 года

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. У Киева был реалистичный план деоккупации Крыма, но он является военной тайной.

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Соответствующее заявление Сырский сделал в интервью британской газете The Guardian, опубликованном 24 июля. В частности, он отметил, что морские дроны, напоминающие скоростные катера, потопили около трети Черноморского военно-морского флота РФ.

"Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых [судов] могилой", – сказал Срыский.

Он добавил: Кремль был вынужден "полностью уйти" из крымского порта Севастополь после серии украинских атак. Удары БПЛА и ракет также уничтожили радары и ракетные установки.

Ключевая цель защитников Украины – уничтожить Керченский мост, автомобильный и железнодорожный переход, соединяющий оккупированный полуостров с Россией.

Сырский отказался сообщить, когда это может произойти. Две предыдущие попытки включали взрыв грузовика и удар беспилотника.

По словам главнокомандующего ВСУ, у Киева был план вернуть Крым, спустя более чем десятилетие после того, как российский диктатор Владимир Путин незаконно аннексировал его.

"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить… чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают", – сказал генерал.

Как и многие воюющие солдаты, он редко видит свою семью, говорится в материале издания.

"Они страдают без меня, так что, возможно, это проблема и для меня. Но я знаю, что мы победим. Я знаю, как мне это сделать. И я уверен, что мы это сделаем", – рассказал Сырский.

Он говорит, что не спит "много часов", а в редкие минуты отдыха читал книги по истории Украины, чтобы понять прошлые "процессы".

"У нас храбрые люди и трудная история", – говорит он.

Одной из насущных задач Сырского является поиск новых людей для замены украинских военных, которые были убиты и ранены. Те, кто сражается в окопах, истощены. Патриотический пыл, который заставил многих весной 2022 года пойти добровольцами, угас, пишет The Guardian.

По словам Сырского, без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые были необходимы, поскольку РФ умножала свои собственные сухопутные войска.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг, – сказал он и призвал украинцев, живущих за пределами своей страны, также принять участие. – Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где были вы, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что горячую стадию войны можно закончить до конца 2024 года. Это, по его словам, возможно при условии объединенности и следования формату Саммита мира.

Президент говорит: никто не согласится на длительную войну, которая будет бушевать еще долгие годы.

По данным ГУР, ключевой целью для войск РФ является полный захват Луганской и Донецкой областей. Для наступлений на новых направлениях у противника нет ресурсов.

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