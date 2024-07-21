Зеленский объяснил, как Украина может закончить горячую стадию войны

Президент Владимир Зеленский считает, что горячую стадию российско-украинской войны можно завершить до конца 2024 года. Это, по его словам, возможно при условии объединенности и следования формату Саммита мира.

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План для этого практически готов, заявил глава государства в интервью ВВС. Однако, как сказал Зеленский, это план сначала должен быть согласован с союзниками, "чтобы никто не играл в свои инициативы завершения войны".

"Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и будем соблюдать формат Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попробовать это сделать до конца этого года", – сказал он.

Президент подчеркнул, что войну можно окончить с помощью дипломатического урегулирования, если Запад будет оказывать сильное давление на Россию. Однако, это не означает, что сейчас нет необходимости проводить боевые операции и пытаться вернуть захваченные оккупантами территории.

Ослабление России в военном плане, заявил Зеленский, поможет Украине получить преимущество на переговорах с РФ.

Глава государства подчеркнул, что в случае согласования плана и готовности Москвы этот план обсуждать, Украина будет обсуждать его с представителем России вне зависимости от того, кто это будет.

"Без разницы, будет ли это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на обещания Дональда Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов после избрания на пост президента США. Украинский президент заявил, что если бы кому-то удалось это сделать, все в мире лишь бы выдохнули с облегчением, однако остается открытым вопрос: какой ценой будет достигнут мир и кто эту цену будет платить.