Зеленский об идее Трампа по завершению войны с Россией: мы никогда на это не пойдем!

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов после избрания. Украинский президент заявил, что если бы кому-то удалось это сделать, все в мире лишь бы выдохнули с облегчением, однако остается открытым вопрос: какой ценой будет достигнут мир и кто эту цену будет платить.

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И если США будут подталкивать Украину отдать России часть своих территорий и отказаться от привлечения государства-агрессора к ответственности за совершенное, Украина на такой план не согласится никогда. Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

Интервьюер поинтересовался у Зеленского, как он оценивает обещания Трампа "остановить войну за 24 часа".

"Все будут счастливее, если один человек в мире, будь то Дональд Трамп, сможет остановить в эту войну в течение 24 часов. Вопрос о том, какой ценой и кто будет ее платить. Я не имею в виду, что его идея – заставить нас платить. Но если он хочет сделать это через 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас платить", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул: за разговорами о реальности окончания войны на протяжении суток скрывается готовность поступиться справедливостью и интересами Украины в пользу РФ.

"Потому что понятно, как это сделать – значит просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций, без ничего. Путин заберет территорию, Путин создаст победу для своего общества и мира. И все! Никто не сядет в тюрьму, ничего не будет – никакой ответственности, никакого трибунала. Ничего вообще!" – эмоционально заметил украинский президент.

Зеленский добавил: на такой "мир" Украина не согласится ни при каких условиях.

"Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда. И не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать. Ни один парень в мире. Потому что речь идет не об одном президенте или десяти людях, речь идет о нации. Да, мы не настолько большие, как Соединенные Штаты. Но мы достаточно сильны. И, я думаю, мы это показали. Россияне убили стольких людей, как это забыть? Мы просто люди, мы не можем забыть. В эмоциональном смысле мы не можем забыть и простить. И мы не простим этого", – заверил глава государства.

Напомним, несколько дней назад в своей речи на съезде Республиканской партии США Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком и вспомнил об Украине. Однако в то, что он понимает, о чем говорит, не верят даже представители его окружения. Так, бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что Трамп не имеет ни малейшего понятия, как закончить войну в Украине. В то же время он подчеркнул: США поддерживают Украину не из-за "добрых сердец" власть имущих, а потому, что победа нашего государства отвечает интересам Штатов.