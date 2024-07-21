Болтон заявил, что Трамп не имеет представления, как закончить войну в Украине, и указал на угрозу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет ни малейшего представления о том, как завершить войну в Украине. При этом высока вероятность того, что его приближенность к российскому диктатору Владимиру Путину приведет к разрушительным для Украины уступкам в пользу России.

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Такое мнение в интервью CNN высказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он также подчеркнул: США помогают Украине не от "доброты сердец", а потому, что победа украинского народа в развязанной Россией войне – в стратегических интересах Штатов, в частности, с точки зрения сохранения мира и стабильности.

Болтон в ходе интервью напомнил о словах Трампа во время недавнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что, мол, в случае победы, он, Трамп, положит конец российско-украинской войне. Однако экс- советник 45-го президента США убежден: тот и не подозревает, как завершать эту войну.

"Это безумие. Он (Трамп. – Оед.) не имеет представления, как он собирается вести переговоры и завершать эту войну", – заявил Болтон.

В то же время он акцентировал внимание на близости Трампа к Путину. Это, считает Болтон, приведет к уступкам в пользу России, которые станут разрушительными для Украины.

Такую ситуацию экс-советник Трампа назвал "очень темным моментом" – и не только для Украины, но и для США. Ведь Штаты пришли на помощь Украине совсем не потому, что у американцы имеют "добрые сердца" и стремятся заниматься "активной благотворительностью".

"Мы помогаем Украине, потому что в основе интересов американской национальной безопасности защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте и попытки установить там мир и стабильность, что приносит нам бесчисленную пользу", – убежден Болтон.

Напомним, 20 июля стало известно, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в нашем государстве.

Сам Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим".

До того, как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина продолжит работать с Белым домом при любом исходе президентских выборов в США. В случае победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа эта работа будет "трудной", но украинцы "трудолюбивы", считает глава государства.