Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком, и вспомнил об Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что способен "остановить любую войну телефонным звонком". В частности, он уверяет, что закончит "эту ужасную войну между Россией и Украиной".

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При этом кандидат в президенты обвинил администрацию Джо Байдена в том, что это она, дескать, "создала" агрессию РФ против Украины. Об этом Трамп заявил во время выступления на съезде Республиканской партии США, который транслировал "Голос Америки".

В своей речи Трамп затронул вопрос войны в Украине и других конфликтов, возникших в последнее время. Он заявил, что после его победы на выборах в ноябре "годы войны, хаоса и слабости закончатся".

Он также добавил, что при его президентстве якобы не было никаких войн, за исключением противостояния с ИГИЛ. И став президентом снова, он "остановит все войны телефонным звонком".

"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", – заявил Трамп.

Не удержался кандидат в президенты от упреков в адрес своих предшественников. По словам Трампа, когда президентом был Джордж Буш – Россия вторглась в Грузию. При президентстве Барака Обамы РФ оккупировала украинский Крым. А при Байдене Москва вознамерилась забрать всю Украину.

Когда же президентом был он, Трамп, Россия, мол, ничего не забрала, а его боялись как РФ, так и Китай.

"Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасающую войну между Россией и Украиной", – подчеркнул Трамп во время своего выступления.

При этом американское издание CNN напомнило, что на момент завершения каденции Трампа в начале 2021 года продолжались десятки незавершенных войн и вооруженных конфликтов, в том числе войны в Сирии, Йемене, Сомали, в регионе Тиргай в Эфиопии. Не прекращался также израильско-палестинский конфликт и противостояние Израиля с ливанской "Хезболлой", Сирией и Ираном. "Забыл" Трамп также о том, что на тот момент уже около 8 лет шла российско-украинская война на Донбассе, а войска США были развернуты в боевых миссиях в Афганистане и Ираке и т.д.

В целом фактчекинг издания показал, что в своей речи Трамп сделал по меньшей мере 20 ложных утверждений как о внутренних событиях в США, так и о событиях в мире.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом в случае его победы на выборах в США. Глава государства считает, что это будет "трудная работа", однако украинцы народ трудолюбивый, поэтому работы не боится.

Также президент объяснил, можно ли прекратить войну в Украине по дипломатическому пути, и указал на нюанс с помощью Запада.