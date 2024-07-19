Зеленский объяснил, можно ли прекратить войну в Украине дипломатическим путем, и указал на нюанс с помощью Запада

После более чем двух лет полномасштабной российско-украинской войны перспектива ее завершения на поле боя в обозримом будущем выглядит призрачной. Все чаще звучат голоса за достижение мира дипломатическим путем.

Видео дня

И сила дипломатии действительно может сработать, однако мир должен помочь Украине выйти на переговоры на сильных позициях и дожать РФ до того, чтобы их начать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Спустя более двух лет полномасштабной войны все чаще раздаются призывы к ее завершению не на поле боя, а за столом переговоров. И после первого Саммита мира в Швейцарии в июне текущего года Зеленский заявил, что считает целесообразным участие России во втором саммите, который должен состояться в ноябре.

Киев дипломатический путь завершения войны не исключает, однако, как отметил украинский президент, весь мир должен оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – подчеркнул президент.

Зеленский также убежден, что чем слабее будет Россия к моменту начала переговоров, тем более сильную позицию будет занимать Украина.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", – считает глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что Украина до сих пор не получила обещанных партнерами истребителей F-16, на прибытие которых надеялась этим летом.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", - отметил Зеленский, добавив, что украинцы благодарны союзникам за оказанную помощь.

Однако западные истребители, по словам президента, очень нужны украинской армии, которая сдерживает оккупантов на длинной линии фронта, под постоянными атаками россиян по мирным городам и их попытками наступать, в частности, на Харьковщине. И F-16 помогли бы преодолеть доминирование РФ в воздухе и "разблокировать небо".

Напомним, ранее Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом в случае его победы на выборах в США. Он считает, что работа с администрацией этого президента будет "тяжелой", однако украинцы – "трудолюбивый народ".

Также сообщалось, что накануне президент Украины прибыл с официальным визитом в Британию.

Там он встретился с королем Чарльзом III и недавно назначенным премьером правительства Британии Киром Стармером, провел ряд важных встреч с иностранными лидерами, подписал двусторонние соглашения со Словенией и Чехией. Также Зеленский провел встречу с представителями оборонных компаний Британии и заявил о перспективах совместного производства вооружений.