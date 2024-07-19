Есть перспективы совместного производства: Зеленский провел встречу с представителями оборонных компаний Британии

В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями британских оборонных компаний. Это произошло во время саммита Европейского политического сообщества.

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Видео переговоров украинский лидер опубликовал в Telegram. Зеленский назвал эту встречу важной и перспективной.

Среди ключевых были обсуждены перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников.

Зеленский подчеркнул, что Великобритания стала первой европейской страной, предоставившей Украине летальное оружие, танки и дальнобойное оружие.

"Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение о безопасности. И мы и дальше углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли", - отметил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 июля прибыл в Великобританию с официальным визитом, предусматривающим его участие в саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, новоназначенный премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что ВСУ могут применять британские ракеты для ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что только Украина должна решать, как использовать дальнобойные Storm Shadow.

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