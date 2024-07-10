"Украина должна сама решить": новый премьер Британии заявил, что ВСУ могут бить Storm Shadow по России

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может применять британские ракеты для ударов по целям в глубине России. Он подчеркнул, что только Украина должна решать, как использовать дальнобойные Storm Shadow.

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При этом Стармер выразил надежду, что британское вооружение будет использоваться "в соответствии с международным гуманитарным правом", то есть для поражения военных, а не гражданских объектов. Об этом пишет Bloomberg.

Отвечая на вопросы репортера агентства, Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей в глубине России. Этим он подтвердил, что будет продолжать политику предыдущего правительства Великобритании об использовании оружия дальнего радиуса действия в российско-украинской войне.

Стармер согласился, что Украина должна сама решать, как она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией.

При этом британский премьер добавил, что ракеты должны "очевидно, использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать". Он надеется, что Storm Shadow будут использоваться "в оборонных целях", однако последнее слово здесь – за Киевом.

"Украина должна решить, как применять их для этих оборонных целей", – подчеркнул Стармер.

Этот комментарий глава британского правительства сделал после того, как Украина неоднократно отмечала, что для защиты от российских атак необходимо наносить удары по российским военным объектам, расположенным в глубине России. Этот вопрос, добавляет Bloomberg, является одним из главных, обсуждаемых на саммите НАТО в Вашингтоне.

Великобритания и некоторые другие европейские страны поддержали позицию Украины. Между тем, в США пока отказываются снять ограничения на использование Украиной американских вооружений. В администрации президента США Джо Байдена запрет ударов вглубь России объясняют стремлением предотвратить эскалацию в отношениях с РФ.

В то же время Стармер после победы на выборах впервые высказался по поводу применения британского оружия для ударов по РФ. И его заявление напоминает слова предшественника в должности премьера, Риши Сунака, который также прямо не заявлял, что Лондон позволяет бить своими дальнобойными ракетами по территории РФ, однако подчеркивал, что Киев сам будет решать, как их использовать, что в Кремле трактовали как "очень опасное заявление".

"Кир Стармер предоставил президенту Зеленскому стимул. Украинцы должны быть в состоянии нанести ответный удар по этим важным российским военным целям – но, очевидно, не по российским гражданским объектам. Я думаю, что Кир Стармер и другие лидеры НАТО проведут красную линию в этом вопросе, удары должны быть нанесены по настоящим военным целям", – отмечал в интервью Bloomberg бывший чиновник НАТО, ассоциированный научный сотрудник Chatham House Дэйми Ши.

Также агентство добавило, что отвечая на удар России по больнице в Украине, Стармер подчеркнул, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение", которое создало "очень важный, хотя и трагический фон для этого саммита".

По мнению британского премьера, "обязательством каждого является описать это [именно] в таких терминах".

"Мое послание президенту Путину состоит в следующем: этот саммит НАТО должен рассматриваться как четкая и объединенная решимость союзников по НАТО и другим странам, которые присутствуют там одновременно, быть вместе с Украиной и противостоять российской агрессии", – резюмировал Стармер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять ограничения на удары по военным объектам в глубине России. Глава государства подчеркнул, что удары, в частности, по российским аэродромам помогли бы Силам обороны добиться значительных успехов. Поражение российской военной инфраструктуры оказало бы влияние на возможности агрессора осуществлять ракетные атаки и в целом на ситуацию на фронте.