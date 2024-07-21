Будут ли в Украине выборы президента, если война продлится еще десять лет: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не согласится на длительную войну, которая будет бушевать еще долгие годы. Однако если она все же затянется, государство будет искать решения для проведения выборов.

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил в интервью BBC, которое было опубликовано 20 июля. В частности, президента спросили, будет ли он и дальше находиться в должности, если война в Украине продлится еще десять лет, ведь в таком случае критике могут заявить, что Украина не является демократией.

"Во-первых, никто не согласится на войну, которая будет идти еще десять лет или долгие годы. Это очень сложно. Миру сложно, всем сложно. И я думаю, что это невозможно реально. Это первое. Тогда будет много жертв. И так много, а будет еще в разы. Это нельзя допустить.

В-третьих, по словам Зеленского, он "с удовольствием провел бы выборы, если бы можно было", поскольку во время военного положения выборы запрещены Конституцией.

"И если война будет затягиваться (еще раз говорю, мы со своей стороны будем делать все, чтобы она не затянулась), но если она будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно, потому что это изменения Конституции Украины.

Также он подтвердил, что может дойти до точки, когда нужно будет передать полномочия кому-то другому, но добавил, что это произойдет "после войны".

Глава государства также подчеркнул, что, прежде всего, необходимо завершить войну и покончить с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы должны завершить ее (войну. – Р ред.) и должны покончить с ним (Путиным. – Ред.), это очень важно для нашего народа и нашего государства", – сказал он.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что предполагает возможность ухода с поста только после окончания войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава ЦИК Олег Диденко рассказал, что пропаганда Москвы активно распространяет фейки о якобы "нелегитимности" Зеленского по истечении его пятилетнего президентского срока. По словам Диденко, в этом вопросе все однозначно, поскольку по закону о военном положении любые выборы не могут быть организованы во время войны.

В ЦПИ в свою очередь объяснили: подобные фейки являются одним из ключевых элементов масштабной ИПСО России, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

В Евросоюзе заявили, что не сомневаются в легитимности Зеленского из-за невозможности голосования во время военного положения – в условиях войны проведение демократических президентских выборов невозможно.

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