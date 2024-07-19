Россия не готова к наступлениям на новых направлениях: в ГУР назвали ключевую цель оккупантов

Ключевой целью для российских оккупационных войск на фронте в Украине является захватить всю Луганскую и Донецкую области. В то же время для наступлений на новых направлениях у армии страны-агрессора нет ресурсов.

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в пятницу, 19 июля, в эфире телемарафона. Активность врага на Сумщине и Харьковщине – попытка оттянуть Силы обороны с более важных участков на поле боя.

Юсов отметил, что наиболее "ключевые и драматические события" происходят именно на Донбассе, а попытки наступательных действий оккупантов в Харьковской области защитники Украины отбили.

"А ключевой задачей является украинский Донбасс, и именно там продолжаются самые ключевые и драматические события. Группировка врага достаточно многочисленная, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях", – сказал представитель украинской разведки.

Юсов также добавил, что российская пропаганда трубит о том, что каждый месяц десятки тысяч контрактников готовы идти на войну, однако на самом деле россиян желающих погибать в Украине становится все меньше.

Представитель ГУР скептически относится к возможностям России пополнить свое войско достаточным количеством контрактников для возможного наступления на новых направлениях.

"Даже если говорить о количестве, то их надо научить, одеть, вооружить, провести необходимое слаживание и обеспечить командованием, связью и т.д. Это не делается сиюминутно", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в НГУ рассказали, что более трети боев на фронте сейчас проходят на Торецком и Покровском направлениях. Именно на этих участках фронта противник несёт наибольшие потери и для их пополнения использует новые подразделения.

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