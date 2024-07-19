Более трети боев сейчас проходят на Торецком и Покровском направлениях: в Нагцвардии рассказали о ситуации

Более трети боев на фронте сейчас проходят на Торецком и Покровском направлениях. Именно на этих участках фронта противник несёт наибольшие потери и для их пополнения использует новые подразделения.

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Также в поддержку своих сил враг привлекает новые ресурсы, включая танки и артиллерию, на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

По его словам, на севере Харьковской области враг продолжает активное пополнение своих подразделений для поддержки боевых действий.

"Конечно, что в течение мая и июня, когда российские подразделения там понесли потери, некоторые подразделения теряли боеспособность, враг продолжал подтягивать туда резервы, в частности усиливал некоторые направления мотострелковыми подразделениями. Сейчас там продолжаются штурмы", – сказал Музычук.

На Купянском и Лиманском направлениях за последние дни выросло количество штурмовых атак. Здесь враг применяет танки и усилил артиллерийские обстрелы. Это свидетельствует о том, что противник наращивает свои силы, добавляя новую артиллерию и танки для поддержки штурмов.

"То есть соответственно, что враг подтягивал и артиллерию, и на некоторые направления танковые подразделения для усиления своих штурмов", – сказал спикер.

В южных направлениях ситуация остается стабильной: противник продолжает использовать беспилотники для атак и разведки. Активного использования бронетехники не наблюдается; вместо этого враг применяет легкие транспортные средства, такие как баги, для транспортировки пехоты.

По словам Музычука, на участках фронта, где враг активно проводит штурмовые действия, его подразделения несут значительные потери, что заставляет его перегруппироваться и привлекать новые силы. На Торецком и Покровском направлениях активность штурмов особенно высока.

"Например, мы видим, что на Турецком, Покровском направлении в последнее время такие попытки штурма противника достаточно активны. Более трети иногда боеприкосновений именно в сутки происходит на этих направлениях. Соответственно, для того чтобы поддерживать такой темп, видим, что враг привлекает дополнительные подразделения, бригады. В частности, некоторые полки, также подразделения морской пехоты, для того чтобы поддерживать активность по этому направлению фронта", – пояснил он.

Напомним, ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на Торецком направлении оккупанты изменили акцент атак. Большинство штурмов они производят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники. Более того, враг сосредоточился на Торецком направлении, уменьшив акцент на штурмовых действиях в районе Временного Яра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр показали Торецк с высоты птичьего полета. Защитники отметили, что "русский мир" разрушил очередной украинский город, оставив после себя только руины и хаос.

– Ситуация на Торецком направлении сложная и напряженная. Основной удар врага идет со стороны Нью-Йорка и Шумов.

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