Враг изменил акцент атак: в ВСУ рассказали о тактике армии РФ на Торецком направлении

В Торецком направлении российские оккупационные войска изменили акцент атак. Большинство штурмов они производят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники.

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Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, в последнее время враг снизил акцент на штурмовых действиях в районе Часового Яра и больше сосредоточился на Торецком направлении.

"Большинство штурмов – 19 – было проведено врагом в Торецком направлении", – сказал Волошин.

По его словам, штурмы преимущественно совершаются небольшими группами с ограниченным использованием бронетехники. В то же время, 12 июля россияне совершили 238 обстрелов украинских позиций на Торецком направлении, используя разные виды вооружения.

На Краматорском направлении за последние сутки было отражено 11 штурмов, включая те, что возле Временного Яра. Зафиксировано 325 обстрелов из разных видов вооружения, преимущественно направленных на южную часть города.

Следует отметить, что российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Враг активно стирает с лица земли город Торец Донецкой области.

В Торецком направлении ситуация остается достаточно напряженной. Уже более 10 дней идут постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

Ранее сообщалось, что город Торецк Донецкой области оказался в невыгодном положении на театре боевых действий. Российская оккупационная армия будет продолжать давление на этом участке фронта, а также достижение более амбициозных целей – выхода на дорогу Константиновка – Покровск.

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