Оккупанты пытаются захватить Торецк, у них большие резервы: военный заявил о тяжелой ситуации. Карта

В Торецком направлении ситуация остается достаточно напряженной. Уже более 10 дней продолжаются постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

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Об этом рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона. В то же время, украинские защитники продолжают мужественно сдерживать врага.

"Уже долгое время, более 10 дней россияне штурмуют, ежедневно пытаются прорваться. Прямо сейчас также продолжаются штурмовые действия на одном из участков обороны. Они пытаются зайти в город, у них тактическая цель – захватить Торецк. Однако благодаря стойкости и мужественности пехоты на нуле, им не удается продвинуться и зайти в черту города", – сообщил Краснов.

Однако, по его словам, у врага до сих пор большое количество превосходящей силы – пехоты, техники, артиллерии, авиации. Поэтому Силам обороны очень тяжело.

"Россияне понесут огромные потери, но резервы у них большие, они постоянно их подтягивают, постоянно пытаются штурмовать", – рассказал командир взвода.

Напомним, что Силы обороны Украины во время боев на фронте 10 июля были ликвидированы и ранены по меньшей мере 1110 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также обезвредили 184 единицы российской военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы уничтожили 15 вражеских лодок на Херсонском направлении. Так защитники снизили возможности оккупантов передвигаться по Днепру.

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