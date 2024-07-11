ВСУ отминусовали еще 1110 оккупантов и 17 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили по меньшей мере 1110 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также обезвредили 184 единицы российской военной техники и вооружения.

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По состоянию на 11 июля общие потери живой силы врага в войне против нашего государства превысили 555 620. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили три российских крылатых ракеты (всего 2392) и 36 беспилотников оперативно-тактического уровня (12 009).

В металлолом воины превратили 59 артиллерийских систем (всех 15 110), 17 боевых бронированных машин (15 732), четыре РСЗО (1119), три средства ПВО (886), два танка (8182) оккупантов.

Кроме этого, бойцы ВСУ сожгли 56 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 325), четыре – специальной техники (2535).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 361 самолет, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы уничтожили 15 вражеских лодок на Херсонском направлении. Так защитники снизили возможности оккупантов передвигаться по Днепру.

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