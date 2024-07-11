'Безумная интенсивность боев': защитники Украины показали кадры изуродованного оккупантами Торецка. Видео

Российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Сейчас враг активно стирает с лица земли город Торецк Донецкой области.

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На этом участке фронта сохраняется безумная интенсивность боев. Об этом в Facebook сообщает 32-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр показали Торецк с высоты птичьего полета. Защитники отметили, что "русский мир" разрушил очередной украинский город, оставив после себя только руины и хаос.

Также военнослужащие отметили, что на этом направлении сохраняется безумная интенсивность боев и враг ведет постоянные обстрелы. В частности, в кадры аэроразведчиков попали взрывы от попадания управляемыми авиабомбами.

"И в таких условиях 24/7 сражаются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка каждый день работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", – отметили защитники.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что ситуация вокруг Торецка не претерпела существенных изменений. На окраинах города продолжаются бои, оккупационные войска прилагают усилия, чтобы взять город под свой контроль, однако Силы обороны противостоят врагу.

"Ситуация сейчас такова на том направлении, которое довольно существенно не изменилось, враг проводит боевые действия в окрестностях города, врага в городе нет, однако враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, применяются управляемые авиационные бомбы, а также неуправляемые авиаракеты. За прошедшие сутки по тому направлению, в том числе и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов по разным видам вооружения. И за прошедшие сутки там произошло 24 вражеских атака – это населенные пункты Северное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка", – отметил Волошин.

Напомним, на Торецком направлении ситуация остается достаточно напряженной. Уже более 10 дней продолжаются постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

Ранее сообшалось, что город Торецк Донецкой области оказался в невыгодном положении на театре боевых действий. Российская оккупационная армия будет продолжать попытки давления на этом участке фронта, а также достижения более амбициозных целей – выхода к дороге Константиновка-Покровск.

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