Торецк в невыгодном положении: военный эксперт назвал амбициозную цель врага

Город Торецк Донецкой области оказался в невыгодном положении на театре боевых действий. Российская оккупационная армия будет продолжать попытки давления на этом участке фронта, а также достижения более амбициозных целей – выхода к дороге Константиновка-Покровск.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. "Попытка захватить Торецк, который оказался в невыгодном положении с точки зрения военной географии, достаточно очевидна. И давление в этих местах – на Покровском направлении и в районе Торецка – будет продолжаться", – спрогнозировал он.

По оценкам эксперта, далеко идущий план врага состоит в том, чтобы полностью взять под контроль один из наиболее значимых логистических путей в этом районе – шоссе Константиновка-Покровск.

Шарп подчеркнул, что Покровское направление остается наиболее важным для противника. "Тот самый прорыв под Очеретиным, который был реализован достаточно давно, привел к вклинению. Это пример того, как вклинение в украинскую оборону предоставляет те или иные возможности для атак с флангов и попытки взять что-то в оперативное окружение. И мы видим эти попытки продвинуться еще", – констатировал он.

По мнению эксперта, оккупационная армия продолжает искать слабые места в украинской обороне. "Если такие места удается найти, их используют и создают условия для дополнительных успехов".

Эксперт также пояснил, почему колоссальные потери оккупационной армии не оказывают большого влияния на ее действия. "Насколько можно судить, российские потери, несмотря на то, что они велики, не превышают пополнение. А раз так, то это позволяет им вести наступательные действия в нынешнем темпе", – сказал он.

Читайте также полную версию интервью: "Со стороны Брянской и Курской областей РФ возможны неожиданности. Интервью с израильским обозревателем Давидом Шарпом".

Как писал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ, Покровское и Торецкое направления остаются наиболее горячими. Примерно половина всех боевых столкновений приходится именно на них.