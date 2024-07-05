Оккупанты совершили десятки атак на Торецком и Покровском направлениях: ВСУ дают отпор врагу – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений, фактически половина из которых пришлась на Покровское и Торецкое направления передовой в Донецкой области. Защитники продолжают сдерживать врага, который, с применением авиации, пытается вытеснить наши подразделения.

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О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00 пятницы, 5 июля. Отмечается, что накануне войска РФ нанесли один ракетный и 59 авиационных (111 КАБов) ударов, совершили более 4000 обстрелов, из которых 115 – из реактивных систем залпового огня.

В частности, враг обстреливал украинские позиции и населенных пунктах в прифронтовых и приграничных регионах. В результате этих террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушена и повреждена жилая застройка, объекты инфраструктуры.

Со своей стороны авиация и ракетные войска/артиллерия Сил обороны 13 раз ударили по живой силе агрессора, поразили две пушки и склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и техники. У врага минус 1110 солдат/офицеров и 191 единица техники/вооружения.

Накануне на Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах н. п. Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск.

На Купянском было четыре атаки, защитники отражали вражеские штурмы у Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. На Лиманском направлении воины отразили 14 атак оккупантов в районах н. п. Грековка, Макеевка, Терны и Невское.

На Северском отбито 10 штурмов неподалеку от Белогоровки, Верхнекаменского, Клещиевки и Выемки. На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток захватчиков прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клещиевки.

На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. На Покровском ВСУ отразили 38 атак возле Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Уманского и Яснобродовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе н. г. Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Прасковьевка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать оборону наших войск. На Времивском враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино. На Приднепровском оккупанты пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах, две атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. А на границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля военное командование заявило, что подразделения Сил обороны Украины вышли из микрорайона Канал в городе Часов Яр на Донетчине. Удержание позиций там стало нецелесообразным из-за значительных разрушений, существовала большая угроза жизни украинских военнослужащих.

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр Иван Петричак отметил, что этот уход наших подразделений не повлияет на оборону города. Уазанный этот район Часового Яра россияне полностью уничтожили обстрелами.

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