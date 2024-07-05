Минус 1110 оккупантов и 10 танков: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны были ликвидированы и ранены около 548 580 военнослужащих армии РФ. В частности 1110 из этих оккупантов стали "грузом 200/300" за прошедшие сутки.

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Также защитники нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, накануне уничтожив 191 единицу. Данные на 5 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Там сообщили об обезвреживании еще 54 артиллерийских систем (всех 14 831), 11 боевых бронированных машин (15 611), 10 танков (8142) оккупационных войск.

Украинские воины сбили 57 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 11 751), "демилитаризовали" 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 19 977), пять – спецтехники (2473) оккупантов.

Не изменилось за сутки количество пораженных российских РСЗО (1115), средств ПВО (878), самолетов (360), вертолетов (326), кораблей/катеров (28), подлодок (одна).

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины недавно отразили ночной вражеский штурм под Тернами. Защитники сначала отработали по технике, а потом и по тем оккупантам, которые пытались бежать – так, что на утро там уже некого было добивать.

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