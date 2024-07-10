'Основной удар идет со стороны Нью-Йорка и Шумов': военный рассказал, что происходит на Торецком направлении. Видео

Российские оккупационные войска непрерывно штурмуют Торецкое направление уже более 10 дней. Ситуация там очень тяжелая и напряженная.

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Основной удар врага идет со стороны Нью-Йорка и Шумов. Об этом сообщил командир взвода 95-й ОГШБр Станислав Краснов в эфире КИЕВ24.

"Россияне не останавливают свои штурмы вообще уже больше 10 дней, они здесь продолжаются очень активные. Основной удар идет со стороны Нью-Йорка в направлении Торецкая и также со стороны Шумов, это между Горловкой и Торецком. Пытаются зайти в сам Торецк", – рассказал Станислав Краснов.

Однако благодаря профессионализму военных, пехоте на передовой, действиям артиллерии и ударных беспилотников, враг уже долгое время не может продвинуться ни на метр и ему не удается войти в Торецк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на фронте ситуация сложная, но контролируемая. По состоянию на 22:00 вторника, 9 июля, произошло 128 боевых столкновений. Силы обороны непрерывно ведут боевые действия, направленные на срыв наступательных планов агрессора.

Ранее военный эксперт Николай Сунгуровский отметил, что события на фронте во многом зависят от того, получит ли Украина западную помощь в сроки и согласованные объемы. По его мнению, при лучшем сценарии Силы обороны смогут перехватить инициативу и начать наступление до конца этого года.

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