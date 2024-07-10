Силы обороны продолжают уничтожать личный состав и технику врага: произошло 128 боевых столкновений – Генштаб

В Украине на фронте обстановка сложная, но контролируемая. По состоянию на 22:00 вторника, 9 июля, произошло 128 боевых столкновений.

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Наши Силы обороны "непрерывно ведут боевые действия, направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и технику", сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сводку пресс-служба обнародовала на странице в Facebook.

Противник нанес три ракетных удара (с применением шести ракет), в 56 авиационных обстрелах задействовал 78 КАБов, также применил 419 ударов дронами-камикадзе и 2932 раза обстрелял наши позиции и населенные пункты артиллерией и другими типами вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты шесть раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Старицы и Липцев. Ситуация под контролем наших войск.

Предварительно, здесь за неполные сутки было ликвидировано 44 захватчика, три артиллерийские системы, боевую бронированную машину, 10 единиц автомобильной техники, 20 БПЛА. Также противник потерял ранеными 78 военнослужащих, повреждено одно его средство ПВО, две артиллерийские системы, четыре единицы специальной и автомобильной техники.

Десять раз враг атаковал на Купянском направлении. Успешно отражены пять штурмовых действий вблизи населенных пунктов Берестово и Песчаное. Недалеко от Синьковки продолжались четыре боестолкновения, еще одно – вблизи Берестового.

На Лиманском направлении ВС РФ предприняли 16 атакующих попыток вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Тернов. На 22:00 продолжались три атаки в районе Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении агрессор провел пять штурмов. Локации боевых столкновений – это районы Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, Раздолевки. Все попытки россиян были безуспешны.

На Краматорском направлении наши Герои остановили пять атак близ Часова Яра, Григорьевки, Андреевки. Два бое еще не закончились.

На Торецком направлении ВС РФ 14 раз пытались вклиниться в украинские оборонные рубежи возле населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Отбито 11 атак, три еще продолжались.

По предварительным подсчетам, потери врага здесь за сутки превысили 60 человек личного состава и две артиллерийские системы.

Наиболее интенсивно Россия атакует на Покровском направлении. Здесь уже было 40 штурмовых действий россиян. Продолжилось отражение семи атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Евгеньевка.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться. Потери противника с начала суток на направлении в личном составе: безвозвратными – 99 оккупантов; санитарными – 175. Уничтожены две пушки, миномет и восемь единиц автотехники. Среди поврежденной техники врага – две гаубицы 2А65 "Мста-Б", два 120-мм миномета, боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники.

На Кураховском направлении захватчики пытались 11 раз продвинуться возле Нетайлового, Константиновки, Красногоровки и Парасковеевки, но безуспешно. Длилось два боестолкновения вблизи Нейталового.

На Времивском направлении во вторник было девять вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Пять штурмовых действий врага еще продолжались (на 22:00). Силы обороны контролируют ситуацию.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре атаки противника в направлении Гуляйполя. Три из них завершились, еще одна продолжалась.

На Ореховском направлении потерпели неудачу три попытки противника продвинуться вперед у Малой Токмачки и Новоандреевки.

"Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеские атаки", – подытожили в Генштабе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Николай Сунгуровский отметил, что события на фронте во многом зависят от того, получит ли Украина западную помощь в сроки и в согласованных объемах. По его мнению, при лучшем сценарии Силы обороны смогут перехватить инициативу и начать наступление до конца этого года.

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