Горячее всего на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где идут бои, и назвали потери врага

Самая горячая ситуация на фронте сейчас сохраняется на Торецком и Покровском направлении, где идут жесткие бои. Всего по линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 156 прямых боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 августа. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, использовав пять ракет, а также совершил 77 авиаударов, сбросив 103 КАБ.

Кроме того, было совершено более 4600 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары врага были направлены на населенные пункты: Поповка (Сумская область), Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное, Большой Бурлук, Волчанск, Подсреднее (Харьковская область), Лиман, Ямполь, Макеевка, Часов Яр, Щербиновка, Дружба, Торец Нью-Йорк. (Запорожская область), Новокаменское, Степное, Красный Яр (Херсонская область).

Силы обороны Украины нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, уничтожили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и горючего, а также один важный объект оккупантов.

На Харьковском направлении зафиксировано восемь атак, Силы обороны отразили штурмы возле Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки.

На Северском направлении наши защитники отбивали четыре штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 55 штурмовых действий в районах Воздвиженки, Желанного, Сергеевки, Пантелеймоновки, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Тимофеевки, Карловки, Калинового и Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Прасковьевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении русские войска провели 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмов на левобережье Днепра не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация остается без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины активно наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта.

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1370 человек. Украинские воины уничтожили девять танков, 42 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну РСЗО, 115 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники врага.

Напомним, российские оккупанты склонны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном направлении интенсивность снижается, а на другом – растет. Однако Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.