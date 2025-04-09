'Только приземлился – наш дрон его поразил': Сырский рассказал об уничтожении российского бомбардировщика Ту-22М3 за 100 млн долларов

Вооруженным силам Украины с помощью дрона удалось поразить только приземлившийся российский бомбардировщик Ту-22М3 на территории РФ. Его стоимость составляет 100 миллионов долларов.

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Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает LB.ua. Он отметил, что Силы обороны успешно атаковали и другие военные объекты в России.

"Мы нанесли ряд успешных ударов по аэродромам, и противник вынужден был дислоцировать, переместить свою авиацию вглубь России. Если раньше она была на расстоянии 100-150 км, то теперь это 200-300 км – Энгельс, Шайковка. Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился – и наш дрон его поразил", – сообщил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что благодаря ударам по арсеналам противника у него существенно уменьшилось количество боеприпасов.

"Я уже сказал, что количество боеприпасов уменьшилось. Нам удалось уничтожить несколько мест хранения и сбора "Шахедов", что также повлияло на общее количество их применений", – рассказал Сырский.

Что касается российского флота, то он "фактически закрыт в Новороссийске". Иногда противнику удается "прорваться, однако для них это испытание", потому что они постоянно находятся под угрозой наших огневых ударов.

"Система противовоздушной обороны – также одно из направлений поражения во время "дипстрайка", что значительно снижает их мощности и самой системы противовоздушной обороны, и системы обнаружения наших средств воздушного нападения. Каждая такая станция стоит десятки миллионов долларов", – резюмировал главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Александра Сырского, в течение марта Силы обороны Украины атаковали и уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов. Это на 10% больше поражений, чем в феврале. Для ударов по технике и живой силе противника наши военные использовали беспилотники разных типов.

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