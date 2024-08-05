На Покровском направлении враг сосредоточился на двух районах: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 4 августа на фронте было зафиксировано 124 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 августа.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, задействовал 74 управляемых авиабомбы, совершил 4890 обстрелов, 97 из них – из реактивных систем залпового огня. Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Кругляковка, Лозовая Харьковской области; Григоровка, Курдюмовка, Торецк, Часов Яр, Трудовое, Александрополь, Воздвиженка, Новогродовка, Гродовка, Екатериновка, Богоявленка, Времовка Донецкой области, Лобковое и Новоданиловка на Запорожье.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, уничтожили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе пяти населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки – провел две атаки.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отбиты восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клищиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк – провел здесь почти 80 процентов всех боев. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности – нанес 14 авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки – там произошла почти половина от общего числа боев.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Карловки. В общей сложности враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций. Три из них состоялись возле Водяного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки. Еще две атаки враг провел в районе Роботиного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время двух боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.

Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 31 боевую бронированную машину, 69 артиллерийских систем, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и три единицы специальной техники.

Напомним, российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в Донецкой области и добились дальнейших успехов в этом районе 4 августа. В продвижении к городу оккупанты полагаются на тактику "прорыва" пехотой, а не бронетехникой.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что войска РФ активизируют свои резервы на Покровском направлении, перемещая ресурсы с южного фронта. В частности, враг подтягивает технику из-под временно оккупированных Мариуполя, Бердянска и Геническа.

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