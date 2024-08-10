Бойцы ВСУ устроили оккупантам 'тотальный разбор' под Волчанском: кадры охоты

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского устроили тотальный разбор штурмовой группы оккупантов под Волчанском на Харьковщине. По врагу отработали артиллерия и ударные дроны.

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Соответствующее видео было опубликовано в Facebook 36-й бригады. На кадрах видно, что вражеские солдаты пытаются укрыться в лесу, но украинские дроны видят их везде.

Напомним, ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты в Волчанске готовятся к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда Шторм и провел мероприятия логистического обеспечения.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты наращивают свои группировки в Харьковской области, привлекая подразделения из других регионов. Несмотря на бои в Курской области, захватчики подтягивают резервы в направлении Волчанска.

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