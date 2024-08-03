Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав российских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Видео дня

Кадры серии поражений объектов врага показали в пятницу, 2 августа, на официальной Facebook-странице бригады. Как отмечается, егеря-десантники уничтожают вооружение, военную технику и живую силу армии государства-агрессора России.

На видео показана серия поражений вражеских целей от операторов БПЛА 71-й бригады.

"Каждый день наши воины противостоят вражеским атакам. Чтобы облегчить противодействие оккупантам непосредственно на нуле, пилоты дронов делают все возможное, чтобы разбить вражескую логистику, уничтожить их средства поражения и скопления личного состава оккупантов", – говорится в сообщении.

Накануне украинские защитники ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Волчанском. Кадры с уничтожением российской "элиты" появились тогда, когда оккупанты отмечали так называемый "День ВДВ".

Видео опубликовали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.