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Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
198
Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав российских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Видео дня

Кадры серии поражений объектов врага показали в пятницу, 2 августа, на официальной Facebook-странице бригады. Как отмечается, егеря-десантники уничтожают вооружение, военную технику и живую силу армии государства-агрессора России.

На видео показана серия поражений вражеских целей от операторов БПЛА 71-й бригады.

Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео
Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео
Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео

"Каждый день наши воины противостоят вражеским атакам. Чтобы облегчить противодействие оккупантам непосредственно на нуле, пилоты дронов делают все возможное, чтобы разбить вражескую логистику, уничтожить их средства поражения и скопления личного состава оккупантов", – говорится в сообщении.

Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео
Егеря-десантники дронами уничтожили военную технику армии РФ возле Волчанска. Видео

Накануне украинские защитники ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Волчанском. Кадры с уничтожением российской "элиты" появились тогда, когда оккупанты отмечали так называемый "День ВДВ".

Видео опубликовали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.

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