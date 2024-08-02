Встретили гранатами и дронами: защитники Украины ликвидировали штурмовую группу российских десантников под Волчанском. Видео

Украинские защитники показали кадры успешной операции по ликвидации штурмовой группы российских десантников 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Волчанском. Примечательно, что "зажигательные" кадры с уничтожением российской "элиты" появились тогда, когда оккупанты отмечают так называемый "День ВДВ".

Видео дня

Видео опубликовал официальный Telegram-канал 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. "Ко дню "вэдэвэ" публикуем ликвидацию штурмовой группы российских десантников 83-отшбр под Волчанском", – говорится в сообщении.

Разведчики и морпехи встретили российских "спецов" с гранатами, заставив оккупантов с ранениями отступить к своим укрытиям. Однако и там их ждал неприятный сюрприз — ударные дроны, нанесшие врагу значительные потери.

Напомним, накануне воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские бойцы сбили российский Ми-8 с помощью FPV-дрона. Это впервые был ликвидирован вертолет с помощью беспилотника. Учитывая, сколько FPV-дронов ВСУ применяет на фронте, оккупанты теперь будут иметь дело с новыми проблемами.