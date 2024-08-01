ВСУ в Донецкой области сбили российский Ми-8 с помощью FPV-дрона – Forbes

Украинским военнослужащим удалось сбить вертолет Ми-8 российских захватчиков над временно оккупированной частью Донецкой области. Бойцы ВСУ впервые ликвидировали вражеский вертолет с помощью FPV-дрона.

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Операция была успешной благодаря высокому мастерству украинских операторов БПЛА и тщательно продуманной тактике. Об этом сообщает издание Forbes.

Такое применение беспилотников давно назревало, ведь еще в сентябре прошлого года украинские операторы впервые попытались таранить своими БПЛА российские вертолеты. Из-за новой угрозы российские оккупанты начали выделять вертолеты для сопровождения других вертолетов.

При этом украинским военным потребовался почти год, чтобы нанести успешный удар по вертолету с помощью FPV-дрона. Вертолет может летать со скоростью более 250 километров в час на высоте и слишком высоко для дрона, чтобы сделать точный выстрел без огромного мастерства или удачи со стороны оператора.

Однако украинский оператор беспилотника, который атаковал вертолет россиян в Донецкой области, был очень опытным. ВСУ заметили российский вертолет с тремя членами экипажа, когда он был еще близко к земле. FPV-дрон обычно несет всего несколько килограмм взрывчатки, но не требуется большой огневой мощи, чтобы сбить вертолет.

Forbes отмечает, что после более чем двух лет войны украинские операторы беспилотников стали чрезвычайно искусными в нацеливании на самые уязвимые российские цели. При этом чтобы атаковать вертолеты на большом расстоянии FPV-дрону может понадобиться помощь второго беспилотника, следующего в нескольких километрах позади в качестве ретранслятора сигнала.

Российская оккупационная армия имеет на вооружении сотни вертолетов и потеря еще одного борта не стала катастрофичной для враг. В то же время теперь, когда ВСУ сбили вертолет благодаря FPV-дрону, они могут удвоить свои усилия по уничтожению российской армейской авиации. Учитывая, сколько FPV-дронов применяется на фронте, оккупанты могут столкнутся с новыми проблемами.

Напомним, утром 31 июля в районе временно оккупированного Донецка раздавались взрывы. Впоследствии появилась информация, что российская ПВО могла сбить собственный вертолет Ми-8, пропагандисты также выдвинули версию с поражением украинским дроном в момент взлета.