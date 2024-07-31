Оккупанты под Донецком могли сбить собственный вертолет Ми-8: в сети раскрыли подробности. Фото и видео

Утром 31 июля в районе временно оккупированного Донецка раздавались взрывы. Впоследствии появилась информация, что российская ПВО могла сбить собственный вертолет Ми-8.

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Он, по предварительным данным, перевозил раненых оккупантов. Об этом сообщают местные паблики и ряд украинских Telegram-каналов.

Сообщения о взрывах начали распространяться в донецких пабликах еще около 10 утра. Также в сети начали появляться кадры с черным дымом над оккупированным городом.

Пророссийские ресурсы в это время сообщали о работе российской ПВО как над самим Донецком, так и над расположенной рядом Макеевкой.

Сколько средств воздушного поражения удалось сбить российским захватчикам, местные ресурсы не сообщают. Однако в местных чатах стали появляться сообщения, что по крайней мере одну цель оккупанты сбили. Это мог быть российский вертолет Ми-8, перевозивший раненых россиян.

Очевидцы в соцсетях пишут также, что на место вероятного падения вражеской "птички" помчалось много скорых.

Информацию о вероятном сбитии российского Ми-8 своей ПВО распространяют также некоторые украинские паблики.

"Имеем хорошие новости из в.о Донецка. Там вероятно минулся вражеский вертолет вместе с экипажем. Россияне сбили свой же транспортный вертолет Ми-8. Сообщают, что на борту находились раненные", – пишет один из них.

"Под Донецком предварительно минус вертолет Ми-8", – добавляет другой.

"Над Донецком к*цапская ПВО сбила свой же транспортный вертолет Ми-8. В Пролетарском районе Донецка что-то происходит. На место взрывов помчалась куча скорых. В местных чатах паника. Похоже очень много раненых и сдохших орков", – отмечается в сообщении в Telegram-канале. "Политмен Волчанск Новая Каховка Часов Яр Васильевка Покровск".

А "Оперативный ВСУ", ссылаясь на сообщения местных в чатах, добавляет, что был сбит борт, на котором якобы могли находиться около 300 россиян.

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