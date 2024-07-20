В Донецке нанесли удар по месту базирования окупантов. Фото и видео

Во временно оккупированном Донецке произошла атака на место базирования российских войск. В Петровском районе города поражен автобусный парк и теннисный клуб, где, вероятно, находились буряты и другие оккупанты.

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Об этом сообщили Telegram-каналы "ДНР". В результате прилетов на месте атаки поднялись облака дыма.

Напомним, 16 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об уничтожении вражеского комплекса С-300 на оккупированной части Донбасса. По информации разведки, также подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника.

Это была не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. Ранее было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 июля во временно оккупированном Донецке произошел прилет, в результате которого поднялось облако дыма. Местные паблики писали о вероятном попадании по складам с боеприпасами.

– Ранее журналисты вспомнили, каким был украинский Донецк до оккупации Россией. Город не только мог достойно принять певцов с мировыми именами, но и вместить всех украинских и зарубежных фанатов. Сейчас же его мучают кремлевские прихвостни своими пропагандистскими концертами.

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