ВСУ поразили российский С-300 на оккупированном Донбассе: уничтожили РЛС и пусковые установки. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику страны-террориста. В этот раз Силы обороны поразили вражеский комплекс С-300 на оккупированной части Донбасса.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По информации разведки, также подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется.

"Сегодня в полночь, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по враждебному комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. Ранее было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

"Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

С начала лета очень "горячо" и во временно оккупированном Крыму. Вооруженные силы Украины активно уничтожают вражеские военные объекты. В целом на полуострове уже отменены три дивизиона ЗРК С-300 и не только

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. Перемещение российского флота в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

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