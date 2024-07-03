В Донецке раздались взрывы: пишут о попадании в состав боекомплекта окупантов. Фото и видео

В среду, 3 июля, во временно оккупированном Донецке произошел "прилет". В результате "хлопка" поднялось облако дыма.

Видео дня

Местные паблики пишут о вероятном попадании по складам с боеприпасами. В сети также появилось видео последствий удара.

Официальной информации от украинских военных об атаке в Донецке пока не было.

Напомним, 2 июля агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" отследил перемещение оккупантов в Донецке. Так, в районе ТРЦ "Донецк Сити" он заметил передвижение российских военнослужащих и обратил внимание на военный Камаз.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму украинские партизаны нашли местонахождение вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе. Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии на возвышении недалеко от пляжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!