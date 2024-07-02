'Никто не останется незамеченным': агент 'Атеш' отследил перемещение оккупантов в Донецке. Фото и видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" отследил перемещение оккупантов в оккупированном Донецке. Так, в районе ТРЦ "Донецк Сити" он заметил передвижение российских военнослужащих и обратил внимание на военный Камаз.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". В частности, агент зафиксировал перегрузку мобильных установок РЭБ из КамАЗа в пикап.

Вероятно, Министерство обороны РФ активно поставляет 1-му Донецкому армейскому корпусу мобильные системы РЭБ из-за постоянной активности украинских FPV-дронов.

"Мы тщательно следим за перемещениями российских военных. Никто не останется незамеченным!" – отметили в "Атеше".

Как сообщал OBOZ.UA, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили подпольную станцию обслуживания техники российских захватчиков в оккупированном Севастополе. Свои "Уралы" и "КамАЗы" оккупанты ремонтируют на станции по улице Шаблина 19.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму украинские партизаны нашли местонахождение вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе. Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии на возвышении недалеко от пляжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!