Агенты 'Атеш' обнаружили подпольную станцию обслуживания техники оккупантов в Севастополе. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" выявили подпольную станцию обслуживания техники российских захватчиков в оккупированном Севастополе. Свои "Уралы" и "КамАЗы" оккупанты ремонтируют на станции по улице Шаблина 19.

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Об этом 28 июня сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

В "Атеш" констатировали, что войска России продолжают прикрываться гражданской инфраструктурой и ремонтируют свою технику, в часности "Уралы" и "КамАЗы" на станции, расположенной по улице Шаблина 19.

Как оказалось, на этом СТО буквально "кипит" работа по ремонту военного транспорта страны-агрессора.

Все время наблюдения фиксировалась очередь из техники оккупантов.

"Нам удалось внедриться на данный объект и оставить сюрпризы для каждого рашиста, который туда заезжает. Кому что попалось, узнаете после того, как уедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры", – рассказали партизаны.

Они также призвали сотрудников подобных станций присоединяться к движению "Атеш" и заработать "в разы больше", чем платят оккупанты, при этом не становясь пособниками террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня в оккупированном Крыму по случаю Дня Конституции Украины подняли сине-желтый флаг на вершине Петровских скал. Патриотическую акцию провели активисты движения "Желтая лента".

Кроме того, в Крыму совершена массированная кибератака на ресурсы оккупантов. Под нее попали серверы телекомоператоров, пропагандистские СМИ и система управления движением на Керченском мосту. По данным источников OBOZ.UA, к кибератаке причастны специалисты ГУР.

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