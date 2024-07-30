Зрелище для настоящих эстетов: воины 46 ОАеМБр ярко уничтожили российский танк-черепаху. Видео

Украинские военнослужащие эффектно уничтожили вражеский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. FPV-дрону наших воинов это не помешало.

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Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил FPV-дрон прямо туда. Соответствующим видео поделилась 46 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Telegram.

Карды опубликованы во вторник, 30 июля. Они записаны на Кураховском направлении фронта (дата съемки не уточняется) во время вражеского штурма.

Танк-сарай ВС РФ разорвало на кусочки прямо на ходу из-за удачного удара дрона ВСУ и последующей детонации боекомплекта.

"Напоминание для врагов: горели, горите и будете гореть в дальнейшем, пока не уберетесь из нашей земли!" – написали воины ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля Силы обороны Украины "отминусовали" еще 25 танков российской оккупационной армии. Потери противника в личном составе (убитыми и ранеными) составили 1060 человек.

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