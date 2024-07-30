ВСУ обезвредили за сутки 1060 оккупантов и 46 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 196 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили на 1060 солдат и офицеров.

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Общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашего государства составляют 577 060. Обновленные данные 30 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне защитники обезвредили 46 артиллерийских систем (всего 16 056), 38 боевых бронированных машин (16 141), 25 танков (8381), одну реактивную систему залпового огня (1130) захватчиков.

С неба бойцы приземлили 27 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 12 832). Кроме этого, в металлолом превратили еще 53 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 21 687), шесть – спецтехники (2696) врага.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили на территории Украины 2406 крылатых ракет, 906 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения Quick Death уничтожили российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30". Поражение произошло с помощью FPV-дрона на Харьковском направлении.

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