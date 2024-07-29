Превратили в металлолом: пограничники поразили российскую 122-мм пушку-гаубицу на Харьковском направлении. Видео

Украинские защитники еще раз продемонстрировали свое мастерство в борьбе с российскими оккупантами. В этот раз бойцы Харьковского пограничного отряда уничтожили российскую пушку-гаубицу с помощью FPV-дрона.

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Соответствующее видео было показано в Государственной пограничной службе. "FPV-дрон пограничников поразил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30" на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Использование дронов в боевых условиях стало ключевым элементом в современных военных действиях. На этот раз подраздел Quick Death избрал своей целью 122-мм гаубицу "Д-30", разработанную еще в конце 1950-х годов в Советском Союзе.

Благодаря слаженной работе наших военных гаубица была успешно уничтожена и превращена в металлолом.

Ранее сообщалось, что подразделение огневой поддержки РСЗО "Месть" активно уничтожает российских оккупантов на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу. В результате последней операции у врага минус пункт управления БПЛА и не только.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали состав БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.