У врага минус пункт управления БПЛА и не только: бригада "Помста" показала, как уничтожает оккупантов на Донбассе. Видео
Подразделение огневой поддержки РСЗО "Помста" активно уничтожает российских оккупантов на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу. В результате последней операции у врага минус пункт управления БПЛА и не только.
Соответствующее видео было показано в Государственной пограничной службе. "Уничтожен пункт управления БПЛА, склады боекомплекта, укрытие противника и пехота – работа расчетов РСЗО "Помсты", – говорится в сообщении.
Реактивная артиллерия бригады успешно уничтожает стратегически важные цели оккупантов на Донбассе.
За последний месяц расчеты "Помсты" ликвидировали 5 складов боекомплекта, десятки вражеских позиций и скоплений пехоты, а также пункт управления БПЛА и FPV-дронов. Эти достижения свидетельствуют об эффективности и высоком уровне подготовки украинских артиллеристов.
"Natus est primus – Рождены быть первыми!" – отметили украинские защитники.
Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.
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