У врага минус пункт управления БПЛА и не только: бригада 'Помста' показала, как уничтожает оккупантов на Донбассе. Видео

Подразделение огневой поддержки РСЗО "Помста" активно уничтожает российских оккупантов на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу. В результате последней операции у врага минус пункт управления БПЛА и не только.

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Соответствующее видео было показано в Государственной пограничной службе. "Уничтожен пункт управления БПЛА, склады боекомплекта, укрытие противника и пехота – работа расчетов РСЗО "Помсты", – говорится в сообщении.

Реактивная артиллерия бригады успешно уничтожает стратегически важные цели оккупантов на Донбассе.

За последний месяц расчеты "Помсты" ликвидировали 5 складов боекомплекта, десятки вражеских позиций и скоплений пехоты, а также пункт управления БПЛА и FPV-дронов. Эти достижения свидетельствуют об эффективности и высоком уровне подготовки украинских артиллеристов.

"Natus est primus – Рождены быть первыми!" – отметили украинские защитники.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.