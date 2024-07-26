Партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков: всплыли подробности

Активисты украинского сопротивления во временно оккупированном Гранитном Донецкой области провели еще одну удачную операцию. Они ликвидировали вражеский склад боеприпасов.

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Помог им в этом один из российских захватчиков, поджегший склад БК за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен. Подробности сообщили в Мариупольском городском совете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сопротивление Мариуполя сообщило об успешной операции в поселке Гранитное. Партизанам удалось идентифицировать размещение склада вражеского БК и "подкупить" одного из оккупантов. Он ночью поджег военный склад", – отметили в Мариупольском городском совете.

Успешная диверсия была осуществлена ориентировочно с 22 на 23 июля: в сообщении от 25 июля Андрющенко отметил, что событие произошло "две ночи назад".

"В заброшенных домах возле кладбища русня разместилась сама и умудрилась разместить склад БК. Без усиленной охраны", – отметил Андрющенко.

Он также рассказал, как именно удалось завербовать одного из захватчиков, чтобы тот подорвал запасы БК врага.

"Россияне, которые там стоят – очень скучают и мечтают о женском внимании по чатикам. Что и надо. Мы через Мариупольское Сопротивление очаровали, а потом "прикупили" одного россиянина. 10 тысяч гривен через крипту – и он две ночи назад поджег склад БК. Развеял свою скуку, покичился перед вожделенной любимой. Так ночью жахнуло так, что двери в домах по селу повырывало и выгорело пол кладбища", – отметил Андрющенко.

Он также указал координаты, где случилась "взрывная ночка": 47.462065, 37.863000. И выразил сожаление по поводу решения российских властей запретить оккупантам использовать гаджеты в зоне боевых действий.

"Грустно будет, если у россиян действительно на линии фронта заберут телефоны. Потому что их любовь к вниманию украинских женщин делает ну мега полезное дело", – резюмировал Андрющенко.

Между тем, в Мариупольском городском совете напомнили: в последнее время поселок Гранитное остается на слуху из-за того, что в районе этого населенного пункта продолжается строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с временно оккупированным Мариуполем. Также в этом районе захватчики строят фортификационные сооружения на трассе Мариуполь – Донецк.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны выследили ЗРК "Тор-М2" армии РФ на оккупированной Донетчине. Его заметили возле Стародубовского водохранилища Донецкой области. Комплекс обслуживают около 10 военных РФ.

Кроме того, партизаны выяснили, что у позиций ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов при использовании БПЛА украинскими воинами.