Украинские партизаны выследили ЗРК 'Тор-М2' армии РФ на оккупированной Донетчине. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" выследили ЗРК "Тор-М2" оккупантов возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области. Комплекс обслуживают около десяти военных РФ.

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Об этом 22 июля заявили в Telegram-канале "Атеш". Как отмечается, агент движения выявил последнюю модификацию ЗРК "Тор-М2".

Согласно наблюдениям, оккупанты не ведут активную подготовку к возможным воздушным угрозам, "регулярно прохлаждаясь в посадке", рассказали в "Атеш".

В то же время они значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны ВСУ.

Также РЛС держат постоянно выключенной, так как противорадиолокационная ракета AGM-88 украинских военных "выносит такие установки опертивно", говорится в сообщении.

Кроме того, партизаны выяснили, что около позиций ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов в случае использования БПЛА противником.

В "Атеш" также призвали делиться информацией тех, кто знает о размещении российской техники и личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупанты на захваченной части Херсонщины пожаловались, что местные жители отравили их водкой. В итоге был госпитализирован целый взвод военных РФ.

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