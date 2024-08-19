Сбиты несколько БПЛА самолетного типа: пограничники показали результаты работы на Волчанском направлении. Видео

Украинские защитники из Государственной пограничной службы показали российские беспилотники типа "крыло", которые им удалось сбить. Боевую работу провело подразделение противовоздушной обороны бригады "Гарт" на Волчанском направлении (север Харьковской области).

Видео дня

Видео опубликовала пресс-служба ГПС Украины в Telegram в понедельник, 19 августа. "Сбито несколько БПЛА самолетного типа – боевая работа пограничников "Гарт" за неделю (12-18 августа. – Ред.)", – сказано в посте.

Среди ликвидированной техники – разведывательные беспилотники самолетного типа и реактивный дрон-мишень Е95М.

Последний предназначен для тренировки летчиков и обслуживания ПВО и радаров. Он может имитировать такие дозвуковые цели, как крылатые ракеты, планерные бомбы, БПЛА и т.д.

На одном из беспилотников противник оставил надпись:

Как писал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 18 августа Силы обороны ликвидировали 13 809 российских беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщается в официальной статистике, которую ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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