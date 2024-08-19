Потери живой силы РФ в Украине превысили 600 тысяч: за сутки минус 1120 оккупантов

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1120 военнослужащих российской армии. Так, за 2,5 года полномасштабной войны потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли 600 470.

Видео дня

Захватчики несут им также в технике и вооружении, которого наши воины накануне уничтожили еще 208 единиц. Обновленные данные 19 августа опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!