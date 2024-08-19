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Потери живой силы РФ в Украине превысили 600 тысяч: за сутки минус 1120 оккупантов
Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1120 военнослужащих российской армии. Так, за 2,5 года полномасштабной войны потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли 600 470.
Захватчики несут им также в технике и вооружении, которого наши воины накануне уничтожили еще 208 единиц. Обновленные данные 19 августа опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
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