Украинские воины на одном из направлений фронта выследили российскую контрбатарейную РЛС "Зоопарк". Они также помогли собратьям из других подразделений уничтожить вражескую систему.

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Так воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины. Видео поражения показали в Фонде "Повернись живим".

Как отметили в фонде, в уничтожении российского "Зоопарка" был задействован один из беспилотных авиационных комплексов Shark, закупленных "Повернись живим" и сеть АЗС ОККО. Средства на них были собраны в рамках первого совместного проекта "Глаз за око".

"Черный Лес поздравляет с Днем Независимости. Аэроразведчики на "ШАРКе" выследили и помогли уничтожить контрбатарейную РЛС "Зоопарк" оккупантов. А "наземка" и пункт управления БпЛА на базе буса у этого подразделения – это ваши донаты на первый проект "ОКО ЗА ОКО". Спасибо за вашу поддержку", – говорится в сообщении.

На видео украинские воины наблюдают за российской РЛС через монитор. Когда возле нее появляется первый дымок, они еще не верят своим глазам.

"Да нет, не въе**ло, это он завелся просто", – предполагает один из военных.

Когда же "Зоопарк" взрывается, сомнений в успешном поражении не остается уже ни у кого. Защитники бурно радуются уничтожению.

"С Днем Независимости, пи**ры!" – эмоционально комментирует один из них.

Сейчас же "Вернись живым" приглашает украинцев присоединяться к следующему проекту, который реализуется вместе с ОККО, который сделает "демилитаризацию" оккупантов еще более масштабной.

1Л219М "Зоопарк-1" – это российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.

Комплекс определяет позиции артиллерии с помощью радара, обнаруживая траекторию полета разных боеприпасов при ведении огня. Также комплекс россияне используют для корректировки огня своей артиллерии.

РЛС установлена на шасси многоцелевой гусеничной платформы МТ-ЛБ. Она имеет фазированную антенную решетку, способную выявлять до 70 позиций в минуту и одновременно сопровождать до четырех целей.

Производитель заявляет, что контрбатарейная РЛС способна выявлять позиции 120-мм минометов на расстоянии до 17 километров, 105-мм и 155-мм гаубицы – до 12 километров, а пуски из реактивных систем залпового огня типа БМ-21 "Град" "Ураган" – на расстоянии до 40-45 километров.

Радиолокационные станции такого класса являются ценным и ограниченным ресурсом для оккупантов, а уничтожение каждой из них существенно упрощает работу украинской артиллерии.

Напомним, "приветствовали" россиян с главным государственным праздником Украины накануне не только аэроразведчики ВСУ. Так, воины ГУР отчитались, что взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ, обеспечив оккупантам "праздничный грохот – аж до небес". На уничтоженном складе хранилось более 5 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты класса "земля – воздух", снаряды для танков и артиллерии, а также патроны к стрелковому оружию.

А Военно-морские силы устроили "праздник" для захватчиков на Кинбурнской косе.