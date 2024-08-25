"С Днем Независимости, п*дары": украинские воины уничтожили на фронте вражескую РЛС "Зоопарк"
Украинские воины на одном из направлений фронта выследили российскую контрбатарейную РЛС "Зоопарк". Они также помогли собратьям из других подразделений уничтожить вражескую систему.
Так воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины. Видео поражения показали в Фонде "Повернись живим".
Как отметили в фонде, в уничтожении российского "Зоопарка" был задействован один из беспилотных авиационных комплексов Shark, закупленных "Повернись живим" и сеть АЗС ОККО. Средства на них были собраны в рамках первого совместного проекта "Глаз за око".
"Черный Лес поздравляет с Днем Независимости. Аэроразведчики на "ШАРКе" выследили и помогли уничтожить контрбатарейную РЛС "Зоопарк" оккупантов. А "наземка" и пункт управления БпЛА на базе буса у этого подразделения – это ваши донаты на первый проект "ОКО ЗА ОКО". Спасибо за вашу поддержку", – говорится в сообщении.
На видео украинские воины наблюдают за российской РЛС через монитор. Когда возле нее появляется первый дымок, они еще не верят своим глазам.
"Да нет, не въе**ло, это он завелся просто", – предполагает один из военных.
Когда же "Зоопарк" взрывается, сомнений в успешном поражении не остается уже ни у кого. Защитники бурно радуются уничтожению.
"С Днем Независимости, пи**ры!" – эмоционально комментирует один из них.
Сейчас же "Вернись живым" приглашает украинцев присоединяться к следующему проекту, который реализуется вместе с ОККО, который сделает "демилитаризацию" оккупантов еще более масштабной.
1Л219М "Зоопарк-1" – это российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.
Комплекс определяет позиции артиллерии с помощью радара, обнаруживая траекторию полета разных боеприпасов при ведении огня. Также комплекс россияне используют для корректировки огня своей артиллерии.
РЛС установлена на шасси многоцелевой гусеничной платформы МТ-ЛБ. Она имеет фазированную антенную решетку, способную выявлять до 70 позиций в минуту и одновременно сопровождать до четырех целей.
Производитель заявляет, что контрбатарейная РЛС способна выявлять позиции 120-мм минометов на расстоянии до 17 километров, 105-мм и 155-мм гаубицы – до 12 километров, а пуски из реактивных систем залпового огня типа БМ-21 "Град" "Ураган" – на расстоянии до 40-45 километров.
Радиолокационные станции такого класса являются ценным и ограниченным ресурсом для оккупантов, а уничтожение каждой из них существенно упрощает работу украинской артиллерии.
Напомним, "приветствовали" россиян с главным государственным праздником Украины накануне не только аэроразведчики ВСУ. Так, воины ГУР отчитались, что взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ, обеспечив оккупантам "праздничный грохот – аж до небес". На уничтоженном складе хранилось более 5 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты класса "земля – воздух", снаряды для танков и артиллерии, а также патроны к стрелковому оружию.
А Военно-морские силы устроили "праздник" для захватчиков на Кинбурнской косе.
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